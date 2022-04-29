Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve sınava giren adaylar, "97. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

En az polislik kadar önemli olan özel güvenlik görevlileri, birçok kişi ve kurumun güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

Bu konuda sınava giren ve uzun bir eğitimden geçen görevliler, zor ama güzel şartlar altında çalışıyor.

Bu kapsamda özel güvenlik görevlisi olmak isteyen, 97. dönem Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitim Sınavı'na katılan adaylar, sonuçları merak ediyor.

Bu adaylar, "97. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 97. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

97. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, gözünü 13 Mayıs'a çevirdi.

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih 13 Mayıs 2022 olarak gündeme getirildi.

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.