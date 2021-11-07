Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

43. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

PARKUR GÜZERGAHLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE KAPALI

Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı VİDEO