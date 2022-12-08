Adem Metan'a konuk olan Ahmet Çakar, hakemliğe başladığı yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı amatör bir takımla çıktığı maçta tanıdığını söyledi.

Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, yayıncı Adem Metan'ın YouTube'de yayınladığı Peki Ya Sonra programının konuğı oldu.

Hakemliğe başladığı yılları anlatan Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında amatör kümede futbol oynadığı döneme de değindi.

Metan, Çakar'a Cumhurbaşkanı'nın futbolculuk dönemini hatırlayıp hatırlamadığını soru.

Söze "42 sene önceydi..." diyerek giren Çakar şöyle konuştu:

"Karagümrük semtinde, yolun üzerinde, aşağıda bir stat var. Şimdi çim, o zaman topraktı. Nasıl topraktı biliyor musun? Zımpara gibi...

Ahmet Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdığı günü anlattı VİDEO

"Dediler bu Tayyip’tir hocadır"

Yeni hakem olmuşum, amatör küme… Sahada biri var. Ya İETT ya Galata… Yani bir amatör takım. Bir oynuyor…

O zaman 80’li yılların başları Türkiye’de uzun boylu adam yok. 1,80’im çok uzun sayılıyorum. Sahada çok uzun boylu ince yapılı biri oynuyor.

Kim bu dedim. Bir hakem ağabeyimiz vardı. Dediler bu Tayyip’tir hocadır. Siyaseten de o zamanlar Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları’nda bir üst düzey görevi var. O zamandır tanırım. Bazı zamanlar beraber olduk sohbetler ettik.





"O bir dünya lideri"

O bir dünya lideri. Hataları var mı tabii ki var. Zaten 20 sene iktidar olup da sıfır hata ile götürdüler demek… Bunu söyleyen yalakadır, haysiyetsizdir. Bugün iktidar olacaksın Türkiye gibi bir sorunlu coğrafyada 20 sene iktidar olacaksın, sıfır hata ile götüreceksin…

Ellerinden öperim sana kurban olayım diyen adam yalaktır. Tabii ki hataları oldu sevapları da oldu. Sevapları çok olmuş ki halk onu bunca yıldır taşıdı. Cumhurbaşkanı yaptı, partiyi iktidarda tuttu.

"İnsan olarak çok severim"

İnsan olarak çok severim siyasal olarak hataları olabilir. Benim bir oyum var haziranda gideceğim sandığa atacağım kime vereceğimi karım bile bilmez.

Ben de onunkini sormak.

Ama insan olarak yani şunu söyleyeyim. Bundan 15-20 sene sonra Cumhurbaşkanı siyaseti muhtemelen bırakmış olur. Kasımpaşa’da bir kahve içerken onun gözlerine sevgi dolu bakacağım ve ne konuşacağımızı biliyorum.

"Onun aşık olduğu tek bir şey vardır; futbol"

Asla siyaset konuşmaz benimle. Onun aşık olduğu tek bir şey vardır; futbol. İddia ediyorum.

Akşamları eğer kafası rahatsa iddia ediyorum maçları ve maç sonrası programları seyrediyor.

Manevi anlamda en büyük aşkının futbol olduğunu düşünüyorum. 15 sene sonra Allah ömür verirse Kasımpaşa'da çay içerken onunla futbol konuşuruz."