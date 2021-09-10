A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim, belli oldu mu? İşte Milli takımın yeni teknik direktör adayları

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim, belli oldu mu? İşte Milli takımın yeni teknik direktör adayları

A Milli Takımda Teknik Direktör Şenol Güneş dönemi sona ererken milyonların gözü şimdi yeni teknik direktöre çevrildi. Peki A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu mu? İşte yeni adaylar...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş, ayrılık sinyalleri vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le Şenol Güneş, bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda Güneş, verilecek her türlü karara saygı duyacağını belirtmişti. TFF, Güneş'le ilgili kararını verdi.

TFF’nin verdiği kararla Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nden alındı. Bu kapsamda yeni teknik direktör arayışlarına başlandı.

Kararın ardından "Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, adaylar kimler?" sorusu, milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Peki Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak, adaylar kimler? İşte Milli takımın yeni teknik direktörü adayları...

ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.''





MİLLİ TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Rıza Çalımbay gibi birçok aday bulunuyor. Ancak henüz takımın başına geçecek isim belli değil.

''KAFAMIZDA BİR İSİM VAR''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türk Milli Takımı için teknik direktör arayışlarına başladıklarını duyurdu ve ''Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var.'' dedi.

NTV Spor ise Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.