Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu: Uzun araç kuyrukları oluştu Etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı vatandaşlar trafikte beklemek zorunda kaldı.

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İHA

Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Giriş ve çıkışlarda yoğunlık nedeniyle trafik oluşurken, gelenler doğanın tadını doyasıya çıkardı.

Göl çevresinde yürüyen, piknik yapan ve kartopu oynayan ziyaretçiler, keyifli zaman geçirdi.

"Tatil güzel ama yolda kaldık"

Trafikte beklemek zorunda kalan tatilcilerden Feryal Denizel, "Tatil güzel gidiyor ama yolda kaldık. Trafiğin sıkışık olmasını iyi karşılamıyoruz. Çözüm bulunması gerekiyor. Sonuçta biz buraya 1 saatliğine geldik ve vaktimiz doluyor. Trafiği bekliyoruz" dedi.

"Amerika'dan gelen çocuklarımı getirdim"

Çocuklarıyla birlikte Abant'ta geldiğini söyleyen bir başka ziyaretçi, "Amerika'dan çocuklarım geldi. Onları gezdirmek için buraya geldim ama trafik yoğunluğu çok fazla. İnşallah açılacak. Bazıları yazlık lastikleriyle gelmiş. Abant'ın bu halde olduğunu bilmeleri gerekir" diye konuştu.

"Bir daha gelmem"

İstanbul'dan gelen tatilci ise "Acayip trafik var. İstanbul'dan daha kötü. İlk defa geldik ama pişman olduk. 1 saattir gezemiyoruz, oyalanıyoruz. Sonuçta burası tatil yeri. Böyle bir çilesi var. Bir daha gelmem" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)