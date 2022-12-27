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    Abant'ta kar 30 santimetre oldu

    Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda aralıklarla kar yağışı etkili olurken yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • 27.12.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 15:07
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    Abant'ta kar 30 santimetre oldu

    Türkiye kış etkisine girdi.

    Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.

    Kar bir yandan yaşamı olumsuz etkilerken bir yandan da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmasını sağlıyor.

    Abant'ta kar 30 santimetreye ulaştı

    AA'nın haberine göre Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı'nda yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

    Günübirlik ve konaklama için Abant'a gelen yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek karın tadını çıkardı.

    Kırıkkale'den balayı için Abant'a gelen Mehmet Işık, daha önce de buraya geldiğini belirterek, "Abant her mevsim güzelliğiyle tatilcileri büyülüyor. Şu ana kadar gelmeyenlerin mutlaka Abant'a gelmelerini hatta birkaç defa gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

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    Abant'ta kar 30 santimetre oldu
    Yaşam

    Abant'ta kar 30 santimetre oldu

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