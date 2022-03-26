ABD basını, Türkiye'nin turistik mekanlarını yazdı

Türkiye'nin güneyindeki plajlar ve tarihi alanlar, turistlerin ilgisi çekiyor. Likya'dan Kelebekler Vadisi'ne kadar birçok noktanın özelliği sıralandı.

Türkiye, tatil mekanları ve plajlarıyla her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

CNN International, Türkiye'nin turistik noktalarını okurlarına aktardı.

LİKYA YOLU

25 tarihi noktadan geçen Likya Yolu'ndan bahsedilen yazıda, güzergah üzerinde çam ve keçiboynuzu gibi ağaçlar bulunduğu belirtildi.

Tamamlanması 29 gün süren rotada UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Letoon ile Xanthos Antik Kenti'nin yer aldığı kaydedildi.

EN SERT HAVALARDA BİLE RENGİNİ KORUYOR

Ölüdeniz'den "kristal mavi lagün tabakası" diye söz edildi. Akdeniz'i besleyen bölgenin en sert havalarda bile turkuaz ve akuamarin tonlarını koruduğuna dikkat çekildi.

KELEBEKLER VADİSİ

Ölüdeniz'e yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğu belirtilen Kebekler Vadisi'nin sarp kayalıklar arasında bulunduğu aktarıldı.

Kayalıkların tepesinde bulunan Faralya köyünde kaynağı olan güçlü bir şelalenin varlığı hatırlatıldı.

Turistlerin uğrak yeri haline dönüşen Kelebekler Vadisi'nin ayrıca, 105 kelebek türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi.

PATARA: LİKYA'NIN ÖNDE GELEN KENTİ

Patara Antik Kenti için "MÖ 13. yüzyıla kadar uzanıyor ve 3. yüzyılda Likya'nın önde gelen kenti olmuştur." denildi.

Denizaşırı ziyaretçilerin nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalara özel ilgi gösterdiği, Patara'nın, bu canlıların Akdeniz'de kalan az sayıdaki üreme alanlarından biri olduğu ifade edildi.

Kaplumbağaların her yıl mayıs ve ekim ayları arasında gelerek, her birinin 100'e kadar yumurta bıraktığı bilgisine yer verildi.

KAPUTAŞ: 187 BASAMAKLI MERDİVENİ İNMEYE DEĞER

Kaputaş Plajı'nın da tanıtıldığı yazıda, "Havadan bakıldığında Kaputaş Plajı, sanki büyük bir kek dilimi gibi kayalıklardan üçgen kesilmiş şekilde görünüyor." ifadesi kullanıldı.

187 basamaklı merdivenle ana yoldan kumsala inildiği notu paylaşıldı. Sıcak havada merdivenleri inmenin zor gibi görünebileceği, ancak harcanılan çabanın buna değeceğinin altı çizildi.

BÜYÜKÇAKIL PLAJI: GÜNEŞİN BATIŞINI İZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL

Kısa ve keskin dalgalarla daha hareketli bir plaj deneyiminden hoşlananlar için Büyükçakıl Plajı'nın mükemmel bir yer olduğu vurgulandı.

Yazıda, "Yeraltı kaynağından gelen taze tuzlu su, kumsala adını veren kıyıyı oluşturan yuvarlak taşlara çarpıp dağılıyor. Kaş'a gitmeden önce güneşin batışını izlemek için mükemmel bir yer." denildi.

OLİMPOS VE ÇIRALI

Olimpos ve Çıralı plajlarının her birinini kendine özgü karakterlere sahip olduğu kaydedildi.

Olimpos Plajı'nın ağaç ev konaklaması ve akşamları ateş başı partileri ile tanındığı, Çıralı Plajı'nın kuzey ucunun palmiye ve zeytin ağaçlarıyla dolu ve rahat bir havasının olduğu belirtildi.

"Plajlardan sadece birinde kalın veya sırayla her birini deneyin. Her ikisi de olağanüstü mavi tonlarından oluşan muhteşem su yelpazesini paylaşıyor." ifadesi kullanıldı.



