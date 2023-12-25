ABD'de 3 metrelik timsah ile pitonun ölüm kalım savaşı Pitonu yakalamayı başaran timsah, o sırada çevreden geçen bisikletli tarafından kaydedildi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Florida'nın eyaletinde timsah ile pitonun mücadelesi görüntülendi.

O noktadan geçen bir bisikletli, şoke edici manzarayı yakalamayı başardı.

Yılanın uzun süredir timsahla mücadele ettiğini belirten Alison Joslyn adlı kişi, bu karşılaşmayı "özel ve nadir" olarak tanımladı.

Kazanan 3 metrelik timsah oldu

Uzun süredir devam eden mücadele sonucunda timsahın, yılan tarafından ısırıldığı belirtildi.

Ancak yaşanan kavganın sonunda kazananın 3 metrelik timsah olduğu ve pitonu yutmaya başladığı kaydedildi.

Görgü tanığı anlattı

Mail'in aktardığına göre; Joslyn, şu açıklamayı yaptı: