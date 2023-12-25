ABD'nin Florida'nın eyaletinde timsah ile pitonun mücadelesi görüntülendi.
O noktadan geçen bir bisikletli, şoke edici manzarayı yakalamayı başardı.
Yılanın uzun süredir timsahla mücadele ettiğini belirten Alison Joslyn adlı kişi, bu karşılaşmayı "özel ve nadir" olarak tanımladı.
Kazanan 3 metrelik timsah oldu
Uzun süredir devam eden mücadele sonucunda timsahın, yılan tarafından ısırıldığı belirtildi.
Ancak yaşanan kavganın sonunda kazananın 3 metrelik timsah olduğu ve pitonu yutmaya başladığı kaydedildi.
Görgü tanığı anlattı
Mail'in aktardığına göre; Joslyn, şu açıklamayı yaptı:
Bir ısırığın sorun olabileceğini düşünüyordum, zehirli olmadıklarının farkındaydım.
Ancak timsah, yılanın kafasını ağzında veya boğazında tuttuğu için yılanın bu yumuşak dokulara zarar verip vermediğini merak ettim.
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