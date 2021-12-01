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    ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı

    Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor.
    • AA
    • 01.12.2021 - 05:26
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 06:42
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    ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı

    Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

    1957'DE BULUNDU

    Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.

    Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.

    ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı - Video

    KOLONİSİ OLMAYAN AĞAÇ

    Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için "kolonisi olmayan ağaç" sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.

    ABD de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı #1

    DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ ÇAMLARI

    Bristlecone türü çamlar, dünya üzerindeki en uzun yaşayan canlı türlerinden biri.

    California'daki 5 bin yıllık çam ormanında bulunan bu ağaçlar, dünyanın en yaşlı ağaçları olarak biliniyor.

    ABD de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı #2

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