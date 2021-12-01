Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor.

Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

1957'DE BULUNDU

Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.

Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.

ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı - Video

KOLONİSİ OLMAYAN AĞAÇ

Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için "kolonisi olmayan ağaç" sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.

DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ ÇAMLARI

Bristlecone türü çamlar, dünya üzerindeki en uzun yaşayan canlı türlerinden biri.

California'daki 5 bin yıllık çam ormanında bulunan bu ağaçlar, dünyanın en yaşlı ağaçları olarak biliniyor.