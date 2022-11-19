Kansas'ta bulunan bir hayvanat bahçesinde, anne şempanzenin tedavisi tamamlanan yavrusuyla buluşma anı duygulandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kansas eyaletindeki Sedgwick County Hayvanat Bahçesi'nde 'Mahale' adlı şempanze, 15 Kasım'da sezaryenle doğum yaptı.

Doğum komplikasyonları nedeniyle yaklaşık iki gün yavrusundan ayrı kalan annenin perşembe günü çekilen videosunda, çocuğuyla bir araya geldiği anlar görüntülendi.

Bebeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

Videoda; Mahale, çocuğunun kaldığı bölmeye girip bir süre beklerken yavrusu bir kolunu havaya kaldırdığı anda da onu sevinçle kucağına aldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri yavruya, Doğu Afrika'da kullanılan Svahili dilinde "oyun" anlamına gelen 'Kucheza' adını verdi.

Mahale, Kucheza'ya sıkı sıkı sarılırken, hayvanat bahçesi görevlilerinden birinin "Aferin sana Mahale." dediği de duyuldu.

Ne olmuştu

Anne şempanzenin doğum yapmakta zorlandığını fark eden hayvan bakımı ekipleri, bebeğin cerrahi işlemle alınmasına karar vermişti.

ABD'de anne şempanzenin bebeğiyle kavuşma anı