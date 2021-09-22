ABD'de aşı temalı ironik reklam

Carolina eyaletinde hayali "cenaze evinin" bir kamyonete verdiği "Aşı olmayın" yazılı reklam, sosyal medyada gündem oldu.

İnsanlık yaklaşık 2 yılını koronavirüs salgınıyla savaşarak geçirdi.

Milyonlarca insan hayatını kaybederken daha fazlası virüs nedeniyle hastanelerde acı içinde tedavi oldu.

Salgın nedeniyle ekonomi de küresel çapta yara alırken insanlar geçim sıkıntısına düştü.

Tüm bu olumsuzlukların ardından salgına karşı geliştirilen aşılar umut ışığı oldu fakat bu kez de aşı karşıtlığı ortaya çıktı.

Aşıları mecbur kılmanın yasal ve etik boyutu tartışma konusu olmuşken insanları aşı olmaya teşvik eden birçok uygulama hayata geçiriliyor.

"HAYALİ CENAZE EVİNİN REKLAMI: AŞI OLMAYIN"

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de bir reklam ajansı, cenaze evine aitmiş gibi tasarlanan kamyonete “Aşı olmayın” sloganı yazdı.

İlginç kamyonetle karşılaşan ABD'liler bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. İronik teşvik reklamı bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan ilginç olayın mimarı BooneOakley reklam ajansı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GİDİN AŞI OLUN DEMEK ETKİLİ DEĞİL"

Ajans direktörü David Oakley, CNN'e yaptığı açıklamada "Aslında Wilmore Cenaze Evi gerçekten yok. Geleneksel reklamcılığın artık işe yaramadığını hissettik. Sadece 'Aşı Yap' veya 'Gidin Aşı Olun' gibi mesajlar etkili değil. Durumu farklı bir perspektiften gören bir şey yapmak istedik.” dedi.