- Haberler
- Yaşam Haberleri
- ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı
ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı
Başına dart saplanan bir ördek, 1 aylık tedavisinin ardından doğal yaşamına döndü.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 10:28
- Güncelleme : 04.02.2021 - 10:48
ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde bir ördeğin başına dart saplandığı görüldü.
Başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü.
GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİRDİ
Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti." dedi.
ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı VİDEO
DOĞAL YAŞAMA GÖNDERİLDİ
Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.