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    ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı

    Başına dart saplanan bir ördek, 1 aylık tedavisinin ardından doğal yaşamına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 10:48
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    ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı

    ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde bir ördeğin başına dart saplandığı görüldü.

    Başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü.

    GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİRDİ

    Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti." dedi.

    ABD'de başına dart saplanan ördek kurtarıldı VİDEO

    ABD de başına dart saplanan ördek kurtarıldı #1

    DOĞAL YAŞAMA GÖNDERİLDİ

    Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.

    ABD de başına dart saplanan ördek kurtarıldı #2

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