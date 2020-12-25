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ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı

ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı

Gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı. Geyik, doğaya salındı.