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    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı

    Gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı. Geyik, doğaya salındı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 16:47
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    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı

    ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı, Cranmoor kasabasında donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı.

    Donmuş gölün üzerinde yürümeye çalışan geyiğin, buz kırılmasının ardından mahsur kaldığı ifade edildi.

    Geyiği fark eden John Moss adlı kişi, geyiği kurtarmak için seferber oldu.

    DOĞAYA SALINDI

    Donmak kurtarılan geyik, göl boyunca buz üstünde itilerek kıyıya ulaştırıldı.

    Geyiğin imdadına yetişen Moss’un arkadaşı ise o anları kayda aldı. Geyiğin doğaya salındığı ifade edildi.

    ABD'de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı İZLE

    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı #1

    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı #2

    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı #3

    ABD’de donan gölde mahsur kalan geyik kurtarıldı #4

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