ABD’de evsiz genç, sosyal medya sayesinde milyoner oldu

Sosyal medya fenomeni Brendon Condy bir dönem evsiz kaldığını ve birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD'de yerel medyaya konuşan sosyal medya fenomeni Brendon Condy, yaşadığı zor günleri ve sosyal medya uygulaması Instagram sayesinde nasıl milyoner olduğunu anlattı.

Condy, annesinin işten çıkarldığı dönemde evsiz kaldıklarını ve birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldıkalarını açıkladı.

"12 SAAT İÇİNDE EVİ TERK ETMEMİZ İSTENDİ”

Condy, annesinin işini kaybetmesi sonucu 12 saat içerisinde evden çıkarılmalarının söylendiğini ifade ederek, “Annem faturaları ödemek ve masaya yiyecek koyabilmek için uzun saatler çalışırken sık sık evde yalnız kalıyordum.

Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu.

Annem işini kaybettiğinde bizden 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamız istendi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık” dedi.

AYLIK ORTALAM 25 BİN DOLAR KAZANIYOR

Condy, “Gençken kazandığım tüm parayı biriktirdim ve Instagram takipçilerimi büyütmek için çalışmaya başladım.

Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım” dedi.

Condy’nin şu anda Instagram’da 238 bin takipçisi bulunuyor ve aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazandığı belirtiliyor.













