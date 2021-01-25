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    ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun

    Sahibinin şapkasını oyuncak zanneden köpek, genç kadını dakikalarca yerlerde sürükledi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:52
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    ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun

    ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde ‘Grissom’ adlı köpek ile sahibinin arasında yaşananlar, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

    Grissom, kendisini seven sahibinin montunda bulunan şapkayı oyuncak zannederek ağzıyla çekiştirmeye başladı.

    YERLERDE SÜRÜKLENDİ

    Bunun üzerine dengesini kaybeden genç kadın bir anda yere kapaklandı. Durumu oyuna çeviren sevimli köpek ise sahibini yerlerde sürüklemeye başladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Neye uğradığı şaşıran kadın kahkaya boğulurken, ikilinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun ViDEO

    ABD de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun #1

    ABD de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun #2

    ABD de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun #3

    ABD de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun #4

    ABD de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun #5

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