ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun

ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun

Sahibinin şapkasını oyuncak zanneden köpek, genç kadını dakikalarca yerlerde sürükledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde ‘Grissom’ adlı köpek ile sahibinin arasında yaşananlar, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Grissom, kendisini seven sahibinin montunda bulunan şapkayı oyuncak zannederek ağzıyla çekiştirmeye başladı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Bunun üzerine dengesini kaybeden genç kadın bir anda yere kapaklandı. Durumu oyuna çeviren sevimli köpek ise sahibini yerlerde sürüklemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Neye uğradığı şaşıran kadın kahkaya boğulurken, ikilinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de, köpek ile sahibi arasındaki ilginç oyun ViDEO