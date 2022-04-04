New York'ta yaşayan Müslümanlar, Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazlarını cemaatle kıldı.

Ramazan ayı tüm dünyada Müslümanlar tarafından coşku ile karşılandı.

Müslüman ülkelerde büyük kalabalıklar eşliğinde yapılan iftar, sahur ve teravih organizasyonları gayrimüslim ülkelerde küçük çaplı katılımlarla olsa da hayata geçiriliyor.

İftar ve sahurlarda bir araya gelen farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, oruçlarını birlikte açıp namazlarını cemaatle kılıyor.

ABD'de Müsümanlar Times Meydanı'nda teravih kıldı VİDEO

TIMES MEYDANI'NDA TERAVİH NAMAZI

O etkinliklerden biri de ABD'nin New York şehrindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda (Times Square) düzenlendi.

Yüzlerce Müslüman oruçlarını birlikte açtı.

Birçok farklı ülkeden gelen Müslümanlar teravih namazını da burada kıldı.

Times Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim ayetleri yankılandı.