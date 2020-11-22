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    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda

    Hayvanat bahçesinde doğan 11 haftalık pandanın tıbbi kontrol görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 11:21
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    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda

    ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’ndeki 11 haftalık pandanın tıbbi muayene görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

    KİLOSU VE BOYU ÖLÇÜLDÜ

    Görüntülerde küçük pandanın kilosu ve boyu ölçüldüğü anlar yer aldı.

    Sevimliliği ile gönüllerde taht kuran pandanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    ABD’de sağlık kontrolü olan küçük panda İZLE

    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda #1

    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda #2

    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda #3

    ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda #4

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