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ABD’de sağlık kontrolünden geçen panda
Hayvanat bahçesinde doğan 11 haftalık pandanın tıbbi kontrol görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
- DHA
- 22.11.2020 - 11:21
ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’ndeki 11 haftalık pandanın tıbbi muayene görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
KİLOSU VE BOYU ÖLÇÜLDÜ
Görüntülerde küçük pandanın kilosu ve boyu ölçüldüğü anlar yer aldı.
Sevimliliği ile gönüllerde taht kuran pandanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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