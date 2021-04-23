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    ABD'de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi

    Bir lisede yapılan atletizm yarışmasında tribünden atlayan köpek, birinciliğe koşan öğrenciyi geçerek, yarışı önde tamamladı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 13:18
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    ABD'de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi

    ABD’nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında kayda alınan görüntüler şaşkınlık yarattı.

    Eyaletteki Utah Logan Lisesi’nde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, lise öğrencilerinin koşu yarışına tribünden bir köpek de katıldı.

    HERKESİ GERİDE BIRAKTI

    Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçerek yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı.

    Köpek daha sonra Laney’i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı. İlginç anlar ise kameraya yansıdı.

    ABD'de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi VİDEO

     


    ABD de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi #1

    ABD de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi #2

    ABD de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi #3

    ABD de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi #4

    ABD de tribünden atlayan köpek yarışmayı birinci bitirdi #5

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