Abdest alınırken okunması gereken dualar

Namaz ibadetinden önce doğru bir şekilde abdest almak oldukça önemlidir. Ayrıca abdest alınırken, okunması gereken bazı dualar vardır. Peki, Abdest alınırken hangi dualar okunur?

İslam alemi için oldukça önemli olan namaz ibadeti öncesi, doğru bir şekilde abdest almak gerekiyor.

Namaz kılmanın kuralları olduğu kadar, abdest almanın da kuralları var ve dikkat etmek gerekiyor.

Özellikle abdest alırken, okunması gereken duaları bilmek büyük önem taşıyor.

Duaları bilmeyenler ise "Abdest alınırken hangi dualar okunur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Abdest alınırken hangi dualar okunur? İşte yanıtı...

1.Elleri Yıkarken:

Okunuşu: "Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce'alelmâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren."

Anlamı: "Azamet ve celâl sâhibi Allah'ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah'a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun."

2. Ağzını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehü ebeden."

Anlamı: "Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."

3. Burnuna Su Verirken:

Okunuşu: "Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr." Anlamı: "Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma." 4. Yüzünü Yıkarken: Okunuşu: "Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü."

Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır."

5. Sağ Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren"

Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

6. Sol Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!"

7. Başını Meshederken:

Okunuşu: "Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik) "

Anlamı: "Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş'ının gölgesi altında gölgelendir." "Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."

8. Kulağına Meshederken:

Okunuşu: "Allahümmec'alnî minellezîne yestemi'ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

Anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl."

9. Boynuna Meshederken:

Okunuşu: "Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i)."

Anlamı: "Allah'ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!"

10. Sağ Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

Anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

11. Sol Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme'c-al li sa'yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.

" Anlamı: "Allah'ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!"