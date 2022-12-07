Abdest bozan şeyler nelerdir? Hangi durumlarda abdest bozulur?

Abdest bozan şeyler nelerdir? Hangi durumlarda abdest bozulur?

Müslümanlar, birçok dini veciplerini yerine getirmeden önce abdest alır. Maddi bir temizlik olarak bilinen abdest, oldukça önemlidir. Peki hangi durumlarda abdest bozulur? İşte abdest bozan şeyler...

Birtakım ibadetleri yerine getirmek için abdest alınması gerekir. Abdest kelime anlamı olarak el ve su kelimelerinden türemiştir.

Gün içerisinde neler yaşanacağı bilinemez, bu sebeple her gün abdest almak önemlidir. Peygamber efendimiz de hadislerinde abdest almanın önemine değinmiştir. Bir takım ibadetler gerçekleştirilmeden abdest alınması İslam dinine göre farzdır.

Ancak abdestin bozulmasına yol açan bazı durumlar mevcuttur. Vücudun çeşitli yerlerinden kan gelmesi abdestin bozulmasına neden olur. Ancak bu çıkan kan, yayılmaz ve nokta kadar kalırsa tekrar abdest alınmasına gerek yoktur.

Gaz çıkarmak da abdestin bozulmasına sebep olur. Bu nedenle tekrar abdest alınması gerekmektedir. Vücuda sülük yapıştırmak ya da hacamat yaptırmak abdestin bozulmasına sebebiyet vermektedir. İşte abdest bozan şeyler...

Abdest bozan şeyler

İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak abdesti bozar.

Vücudun herhangi bir yerinden kan ya da irin gelmesi, çıktığı yere dağılması abdesti bozar. Eğer vücuttan çıkan kan ya da irin dağılmazsa ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest bozulmaz.

Kişilerin ağız dolusu kusması da abdesti bozan bir etkendir.

Kişilerin uyuması, bayılması, şuurunu kaybetmesi, delirmesi gibi hallerde de abdest bozulur.