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    ABD’li bilim insanları: Ömrü uzatmanın en kolay yolu limonlu çay

    ABD’li bilim insanları, ömrü uzatan içeceği belirlemeye yardımcı olan bir araştırma gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 05:50
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    ABD’li bilim insanları: Ömrü uzatmanın en kolay yolu limonlu çay

    ABD'li bilim insanları, eski Mısırlıların, limonun çeşitli zehirlere karşı etkili olduğu inancını test etmeye karar verdi. Araştırma sonucu, limonun güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip sonucuna varıldı.

    ÖMRÜ UZATIYOR

    Limonun faydaları arasında karaciğeri temizlemesi yer alıyor. Ayrıca içerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenler bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonlarla mücadele ediyor ve ömrü uzatıyor.

    Limonun çayla birleşmesi ise vücudun bu meyveden antioksidanları alma kabiliyetini yüzde 80 artırıyor.

    ABD’li bilim insanları: Ömrü uzatmanın en kolay yolu limonlu çay #1

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