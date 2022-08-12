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    Abdulkadir Ciğer vefat etti

    “Hafızkadir” namıyla bilinen Abdulkadir Ciğer, 107 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:29
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    Abdulkadir Ciğer vefat etti

    Reis’ül Kurralar Abdurrahman Gürses ve Hasan Akkuş hocaların talebesi, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin asırlık çınarlarından ve “Hafızkadir” namıyla bilinen Abdulkadir Ciğer'den acı haber geldi.

    İstanbul, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri şehirlerinde din görevlisi olarak uzun yıllar davet ve irşad hizmetlerinde bulunan Abdulkadir Ciğer, vefat etti.

    800 hafız yetiştirdi

    Abdulkadir Ciğer, kendi evlatları dahil 800 kadar hafız yetiştirdi.

    “Sizin en hayırlınız Kurân öğrenen ve öğreteninizdir.” hadis-i şerifini kendisine şiâr edinen Hafızkadir, öncelikle ailesinden başlayarak etrafındaki tüm insanların Kur’an öğrenimi için özel gayret sarf ederdi.

    Kendi evinde de sabah namazı öncesi Kur’an eğitimine başlardı.

    Seher vakti kalkıp öncelikle abdest alır, sobayı yakar ve sekiz evladını avucuyla hafifçe su serperek uyandırır ve rahle başında derse başlamalarını sağlardı.

    Evlatlarının ve torunlarının tamamına yakınını, ilkokul hayatına başlamadan hâfız olarak yetiştirmişti.

    Son olarak görev yaptığı Kirazlı köyünden 600’e yakın talebesi halen davet ve irşad görevine devam etmektedir.

    Hâdim-ul Kur’an Hafızkadir’in cenazesi; talebeleri, sevenlerinin duaları ve çevre halkının yoğun katılımı ile Yahyalı Ulu Camiden rahmeti Rahmân’a tevdi edildi.

    Abdulkadir Ciğer vefat etti #1


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