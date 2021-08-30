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- Abdullah Öztürk kimdir? Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk'ün hayatı ve kariyeri
Abdullah Öztürk kimdir? Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk'ün hayatı ve kariyeri
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 11:54
Abdullah Öztürk, 2020 Paralimpik Olimpiyatları kapsamında gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine çekti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Masa tenisinde daha önce de başarıları bulunan Abdullah Öztürk, 2016 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarında altın madalyanın sahibi olmuştu.
Üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak adını tarihe yazdıran Abdullah Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu.
Peki, Abdullah Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk'ün hayatı...
ABDULLAH ÖZTÜRK KİMDİR?
1 Ekim 1989 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Abdullah Öztürk, doğuştan kas erimesi hastalığına sahiptir. Köyde eğitim imkânlarının azlığı nedeniyle 8 yaşında Ankara'ya taşınmıştır.
Arkadaşlarının teşvikiyle önce tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başlayan sporcu, Ümit Millî Takım'a yükselmiştir. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 'yerinde spor' projesinde antrenörü İlhami Kılınçkaya tarafından 2007 yılında masa tenisine başlatılan millî sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmiştir.
Spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeyi durduran Öztürk, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük bölümü mezunudur. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde engellilere özel TOHM merkezinde antrenör kadrosunda çalışmaktadır.
2012 Paralimpik Yaz Oyunları'da Türkiye'yi temsil eden sporcu, 2014'te Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'da Ali Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte takımda gümüş madalya kazanmıştır.
2016 Paralimpik Yaz Oyunları'nda para masa tenisi tekerlekli sandalye 4. Klas erkeklerde Fransız rakibi Maxime Thomas'ı 3-2 yenerek finale yükselmiştir. Altın madalya mücadelesinde Çinli Guo ile karşılaşan Abdullah, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanmıştır. Ali Öztürk ile birlikte 4-5. Klas takım müsabakalarında 3.lük maçında Çinli Xingyuan Guo-Ningning Cao'yu yenerek bronz madalya kazanmıştır.