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Abdullah Öztürk kimdir? Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk'ün hayatı ve kariyeri

Abdullah Öztürk kimdir? Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk'ün hayatı ve kariyeri

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Abdullah Öztürk, olimpiyat şampiyonu oldu. Bu gelişmenin ardından Abdullah Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Abdullah Öztürk kimdir?