Abesle iştigal nedir, ne demek? Abesle iştigal TDK kelime anlamı

Abesle iştigal ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK abesle iştigal kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki abesle iştigal ne demek, anlamı nedir? İşte TDK abesle iştigal anlamı...

Türkçe anlamı bilinmeyen veya ilk defa duyulan kelimelerin anlamı genellikle Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aranıyor.

Günlük hayatta sıkça duyulmayan ve anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan abesle iştigal nedir, ne anlama gelir araştırılıyor.

Peki abesle iştigal kelimesinin anlamı nedir? Abesle iştigal kelimesinin kökeni nedir? İşte TDK'ye göre abesle iştigal kelimesinin anlamı..

Abesle iştigal ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Abesle iştigal etmek deyimi ne demek? İşte detaylar...

ABESLE İŞTİGAL NE DEMEK?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ''abes'' kelimesi; akıldışı, saçma ve absürt sözcükleriyle eş anlamlıdır.

''İştigal'' kelimesi ise meşgul olmak, vakit harcamak ve uğraşmak anlamlarına gelmektedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ''abesle iştigal'' kelimesi, bir sonuç alınması mümkün olmayan, fuzuli ve saçma şeylerle ilgilenmek anlamına gelmektedir.

Abesle iştigal deyimiyle eş ve yakın anlamlı olan deyimler ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir:

Boşa Kürek Çekmek

Akamete Uğramak

Bir Yere Varamamak

Laf Ola Beri Gele

Boş Konuşmak

ABESLE İŞTİGAL TDK SÖZLÜK ANLAMI

TDK'ya göre abesle iştigal olmak, verim ve sonuç alınmayacak şeylerle uğraşmak anlamına gelimektedir.

ABESLE İŞTİGAL ETMEKDEYİMİ NE DEMEK?

Abesle iştigal etmek, faydasız ve zaman kaybı olan işlerle ilgilenmek demektir.

Örnek Cümleler: