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- Abesle iştigal nedir, ne demek? Abesle iştigal TDK kelime anlamı
Abesle iştigal nedir, ne demek? Abesle iştigal TDK kelime anlamı
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 17:11
Türkçe anlamı bilinmeyen veya ilk defa duyulan kelimelerin anlamı genellikle Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aranıyor.
Günlük hayatta sıkça duyulmayan ve anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan abesle iştigal nedir, ne anlama gelir araştırılıyor.
Peki abesle iştigal kelimesinin anlamı nedir? Abesle iştigal kelimesinin kökeni nedir? İşte TDK'ye göre abesle iştigal kelimesinin anlamı..
Abesle iştigal ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? Abesle iştigal etmek deyimi ne demek? İşte detaylar...
ABESLE İŞTİGAL NE DEMEK?
Dilimize Arapçadan geçmiş olan ''abes'' kelimesi; akıldışı, saçma ve absürt sözcükleriyle eş anlamlıdır.
''İştigal'' kelimesi ise meşgul olmak, vakit harcamak ve uğraşmak anlamlarına gelmektedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ''abesle iştigal'' kelimesi, bir sonuç alınması mümkün olmayan, fuzuli ve saçma şeylerle ilgilenmek anlamına gelmektedir.
Abesle iştigal deyimiyle eş ve yakın anlamlı olan deyimler ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
- Boşa Kürek Çekmek
- Akamete Uğramak
- Bir Yere Varamamak
- Laf Ola Beri Gele
- Boş Konuşmak
ABESLE İŞTİGAL TDK SÖZLÜK ANLAMI
TDK'ya göre abesle iştigal olmak, verim ve sonuç alınmayacak şeylerle uğraşmak anlamına gelimektedir.
ABESLE İŞTİGAL ETMEKDEYİMİ NE DEMEK?
Abesle iştigal etmek, faydasız ve zaman kaybı olan işlerle ilgilenmek demektir.
Örnek Cümleler:
- Son zamanlar abesle iştigal şeyler yaptığının farkında mısın?
- Söylediğin şeyler abesle iştigal olduğu için verecek mantıklı bir cevap bulamıyorum.