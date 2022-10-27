Ablasının cenazesine katılan Müjdat Gezen: Biz daha yaşarız

Müjdat Gezen, ablası Birsen Demirkuş’u kaybetti. 89 yaşındaki abla bugün son yolculuğuna uğurlanırken; taziyeleri kabul eden Gezen, acı dolu bir gün geçirdiğini belirterek "Biraz daha yaşarız” dedi.

Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Birsen Demirkuş için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Başbuğ ve Dündar da törendeydi

Törene Müjdat Gezen, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra Demirkuş’un sevenleri ve dostları katıldı.

Dua ve helallik alındıktan sonra Birsen Demirkuş, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

“Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi”

DHA'nın haberine göre törenin ardından Müjdat Gezen, taziyeleri kabul etti.

Basın mensuplarına acı kaybıyla ilgili bir demeç veren Gezen, “Öğlen namazına Halit ağabeyimi gömdük. İkindi namazına ablamı. Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi, elden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin.” dedi.

“Biz üçümüz herhalde biraz daha yaşarız”

Hemen yanında oturan Başbuğ ile Dündar’ı işaret ederek konuşan Gezen, “Biz üçümüz de kırk üçlüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa da, Uğur da, ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz.” diye konuştu.

Müjdat Gezen'in ablası son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

“Onlar hep bu Cumhuriyet'in birinci nesli”

Öğle saatlerinde Halit Kıvanç'ı yolcu ettiğini söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise “Büyük bir değerdi. Şimdi de sevgili kardeşim Müjdat'ın ablası, hepimizin ablası. Onlar hep bu Cumhuriyet'in birinci nesli. Maalesef aramızdan ayrılıyorlar yavaş yavaş. Bayrak bizlere tamamen kalıyor, Cumhuriyetin ikinci nesli olarak. Acımız büyük. Herkese başsağlığı diliyorum.” dedi.

“Acı dolu bir gün”

Gazeteci Uğur Dündar da “Benim mesleğe yanımda başladığım çok değerli ağabeyim, hocam, ustam Halit Kıvanç'ın cenazesini kaldırdık. Onun acısını yaşarken Müjdat'ın ablasının vefat ettiği haberini aldık. Birsen Hanım'ın cenazesine geldik. Gerçekten acı dolu bir gün bizler için. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin.” diye konuştu.