Absürt ne demek? TDK absürt kelimesinin anlamı

Absürt kelimesinin anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Peki absürt ne demektir? Absürt mü, absürd mü? İşte absürt kelimesinin anlamı ve yazılışı...

Absürt ne demek, anlamı nedir soruları merak ediliyor.

Türkçede sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alan absürt kelimesinin anlamı ve yazılışı sıkça araştırılan konulardan biri.

Absürt, Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Peki absürt ne demek? İşte TDK'ya göre absürt kelimesinin anlamı...

ABSÜRT NE DEMEK?

Fransızca kökenli olan Absürt kelimesi, ‘saçma’ olarak Türkiye'de bilinmektedir. Ancak aynı zamanda gündelik yaşamda cümle içerisinde herhangi bir durumun abartılması üzerinden de yan anlam olarak kullanılır. Ancak Aslında gerçek anlamı yaşanan bir olgu, durum ya da olay karşısında durumun saçmalığını anlatmak için değerlendirilir.

Uyumlu olmaması, birbiriyle karşılaştırılması ya da anlamsız olması gibi ifadeler üzerinde kullanılabilmektedir. Özellikle yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.

ABSÜRT NASIL YAZILIR?

-apsürt, absürd (Yanlış kullanım)

-absürt (Doğru kullanım)

ABSÜRT TDK ANLAMI

TDK'ya göre absürt kelimesinin anlamı:

-Saçma, saçma sapan ve saçmalık