Acarlar Longozu, bakım nedeniyle 450 gün kapalı kalacak

Bir yıldan fazla sürecek çalışmalar nedeniyle Acarlar Longozu ziyaretçilere kapatıldı.

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan, dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, ziyaretçi girişine kapatıldı.

Acarlar Longozu'nun ziyarete açık kısmında bulunan 650 metrelik yürüyüş alanı 2 bin 100 metreye çıkarılacak.

ACALAR LONGOZU YENİDEN DÜZENLENECEK

Seyir terası için bir kule inşa edileceği belirtilirken, alışveriş ve restoran alanlarının yeniden yapılandırılacağı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında Acarlar Longozu, 450 gün boyunca kapalı kalacak.

VATANDAŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Acarlar Longozu’nu görmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan Sakarya’ya gelen Ziya Çağdaş Öğüt, "Burayı çok görmek istiyorduk, bu yüzden geldik fakat kapatıldığını görünce üzüldük. Umarım bir dahaki sefere tekrar geldiğimizde açılmış olur. Daha güzel haliyle görmüş oluruz. İşletme sahibi bizi içeri aldı, kenardan da olsa görmüş olduk." dedi.