Acarlar Longozu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Bölgeyi ziyaret edenler, nilüferler açtığında ortaya müthiş bir görüntü çıktığını söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan Acarlar Longozu, dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul ediliyor.

Bölgede açan beyaz nilüferler misafirlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan ve 24 kilometrekarelik alanda 200 çeşit göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda beyaz nilüferler çiçek açtı.

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MANZARANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir yandan yürüyüş yollarında doğal güzelliği seyrederken, diğer yandan da beyaz nilüferlerin oluşturduğu güzel manzaranın tadını çıkardı, fotoğrafını çekti.

"İNSANA HUZUR VERİYOR"

İl dışından gelen Aslı Çam, nilüferlerin suyun üzerinde harika durduklarını belirterek, "Burada birçok kuş türünü görmek mümkün, cıvıl cıvıl oluyor. İnsana huzur veriyor, ferahlatıyor." diye konuştu.

"GÖRMEYE DEĞER"

Emine Yiğit de longoza sık geldiğini dile getirerek, "Nilüferler açtığında müthiş bir görüntü veriyorlar. Buraya dinlenmek için geliyorum ve nilüferleri çok seviyorum, hayvanlar da harika, görmeye değer bir yer. Dinlenmek için gelinebilecek ideal bir yer burası." ifadelerini kullandı.