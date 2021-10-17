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    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib'e eğitim malzemesi gönderdi

    "Bu Çantada Kardeşlik Var!" sloganıyla çalışma yürüten Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib'deki öğrencilere eğitim malzemesi yardımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 10:56
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    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib'e eğitim malzemesi gönderdi

    Eğitim ihtiyacı karşılamakta zorlanan öğrenciler için Acıbadem Okulları İyilik Timi öğrencileri harekete geçti.

    Öğrenciler, yaz sürecinde "Bu Çantada Kardeşlik Var!" sloganıyla bir iyilik projesine daha öncülük ettiler.

    İyilik Timi'nde yer alan öğrenciler, başlattıkları projeyle Diyarbakır ve İdlib’de bulunan kardeşlerine eğitim döneminde destek olmak ve mutluluklarını paylaşmak amacıyla projenin başından sonuna kadar aktif rol aldılar.

    ÖĞRENCİLERDEN YARDIMA TEŞVİK

    Öğrenciler, Türkiye’de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm sınıf kademelerinde bulunan arkadaşlarına, proje afişi, örnek çantalarla bir sunum gerçekleştirdiler.

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #1

    KATKIYA DAVET ETTİLER

    Sunumlarıyla arkadaşlarını, bu bölgelerdeki çocukların mutluluklarına ve geleceklerine katkıda bulunmaya davet ettiler.

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #2

    DİYARBAKIR VE SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

    Öğrenci ve velilerin büyük ilgi ve desteğiyle dağıtılmak üzere hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sahiplerine ulaştırılmak üzere Diyarbakır ve Suriye’ye gönderildi.

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #3

    İDLİB'DE BİN, DİYABAKIR'DA 500 ÖĞRENCİYE YARDIM ULAŞTI

    Gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri İdilib’in Kelbiid ve Hızrii bölgelerindeki 2 okulda 1000 öğrenciye ve Diyarbakır’da 500 öğrenciye teslim edildi.

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #4

    FİDAN DİKİMİ DE YAPILDI

    Çanta dağıtımı sırasında bazı öğrenciler ile birlikte doğaya nefes olacak çeşitli meyve fidanları dikimi de gerçekleştirildi.

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #5

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #6

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #7

    Acıbadem Okulları İyilik Timi, Diyarbakır ve İdlib e eğitim malzemesi gönderdi #8

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