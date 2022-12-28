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    Açıcıyı fazla kaçıran kuaför kadının saçlarını yaktı

    Kuaföre giden genç bir kadının saçına sürülen açıcı uzun süre bekletilince saçlarının yandığı görüldü. Yaşanan tedirginlik ise kameralara yansıdı.
    • 28.12.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 09:57
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    Açıcıyı fazla kaçıran kuaför kadının saçlarını yaktı

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Yurt dışında çekildiği belirlenen bir videoda, kuaföre giden kadının kuaförün azizliğine uğradığı görüldü.

    Saçları yandı

    Saçını boyatmak isteyen genç kadına, boyama işleminin bitmesinin ardından açıcıyla işlem yapıldı.

    Uzun süre bekletilen açıcıya müdahale etmek isteyen çırak, kadının saçlarının yandığını fark etti.

    Açıcıyı fazla kaçıran kuaför kadının saçlarını yaktı #1

    Şaşkınlıkları kameralara yansıdı

    Tutam tutam eline gelen saçları gören genç adam şaşkınlığını gizleyemedi.

    Kuaförde yaşanan tedirginlik de kameralara yansıdı.

    Açıcıyı fazla kaçıran kuaför kadının saçlarını yaktı VİDEO

    Açıcıyı fazla kaçıran kuaför kadının saçlarını yaktı #2


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