Bahar aylarına girmeye hazırlandığımız ve aşılmanın hızlandığı şu günlerde; "Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Uzun bir süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını ile baş etmek için maske ve mesafe ikilisi hayatımızın merkezine yerleşti.

Hem açık hem de kapalı alanda kullanılan maskelerin aşılarla birlikte hayatımızdan çıkması bekleniyordu.

Ancak umulduğu gibi olmadı ve maskeler hayatımızdan kısa süre içerisinde çıkmadı. Çünkü virüs çeşitli mutasyonlarla karşımıza çıktı.

3. ve 4. dozların yapılmaya başlandığı ülkemizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz." dedi.

Bu açıklama maskelerin açık alanda çıkarılıp çıkarılmayacağına dair detayları gündeme getirmeye başladı.

Peki, Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi? İşte detaylar...

AÇIK ALANDA ZORUNLU MASKE UYGULAMASI BİTECEK Mİ?

Maskelerle ilgili karar, Bilim Kurulu'nun ardından netleşecek. Fahrettin Koca'nın bu konuda detaylı açıklama yapması bekleniyor. Tüm Türkiye'nin beklediği kritik toplantı 1 Mart'ta gerçekleşecek.

Bu konu hakkında fikir belirten bazı Bilim Kurulu üyeleri ise "Kalabalık olmayan yerlerde maskeler çıkabilir." demişti.

Ancak maskelerin çıkarılmasına ilişkin hani kuralların belirleneceği yine Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra netleşecek.