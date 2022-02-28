Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
530.900
-3.66%
BTXN Coin
36.46
-4.50%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi?

    Bahar aylarına girmeye hazırlandığımız ve aşılmanın hızlandığı şu günlerde; "Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi?

    Uzun bir süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını ile baş etmek için maske ve mesafe ikilisi hayatımızın merkezine yerleşti.

    Hem açık hem de kapalı alanda kullanılan maskelerin aşılarla birlikte hayatımızdan çıkması bekleniyordu.

    Ancak umulduğu gibi olmadı ve maskeler hayatımızdan kısa süre içerisinde çıkmadı. Çünkü virüs çeşitli mutasyonlarla karşımıza çıktı.

    3. ve 4. dozların yapılmaya başlandığı ülkemizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz." dedi.

    Bu açıklama maskelerin açık alanda çıkarılıp çıkarılmayacağına dair detayları gündeme getirmeye başladı.

    Peki, Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi? İşte detaylar...

    AÇIK ALANDA ZORUNLU MASKE UYGULAMASI BİTECEK Mİ?

    Maskelerle ilgili karar, Bilim Kurulu'nun ardından netleşecek. Fahrettin Koca'nın bu konuda detaylı açıklama yapması bekleniyor. Tüm Türkiye'nin beklediği kritik toplantı 1 Mart'ta gerçekleşecek.

    Bu konu hakkında fikir belirten bazı Bilim Kurulu üyeleri ise "Kalabalık olmayan yerlerde maskeler çıkabilir." demişti.

    Açık alanda zorunlu maske uygulaması bitecek mi? #1

    Ancak maskelerin çıkarılmasına ilişkin hani kuralların belirleneceği yine Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra netleşecek.


    İlginizi Çekebilir

    Almanya’da kayıp kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Almanya’da kayıp kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

    Tuba Büyüküstün'ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor?
    Medya

    Tuba Büyüküstün'ün güzeller güzeli ikizlerinin son haline bakın! Hangisi anneye hangisi babaya benziyor?

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Görüş Bildir