Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, son durum nedir? 2021 Açık cezaevi izni son tarihi

30 Kasım'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin uzatılması yönünde taleplerin yoğunlaşması nedeniyle yeni bir düzenleme gündeme geldi. Peki açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı, son durum nedir?

''Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?'' sorusu, binlerce mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açık cezaevi izinleri ile ilgili yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Son olarak mahkumların cezaevi izinleri, 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Kasım ayının sonuna doğru yaklaşırken açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili aramalar hız kazandı.

Öte yandan 30 Kasım'da sona erecek izinlerin uzatılması yönünde taleplerin yoğunlaşması nedeniyle 5. yargı paketinde bu konuyla ilgili bir maddenin eklenmesi gündeme geldi.

Peki açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte 2021 cezaevi izinleri ile ilgili son durum...

CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM 2021, AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen 90 bin mahkumun 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Bu kapsamda cezaevi izinleri ile ilgili alınan kararlar merak ediliyor.

Vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından 30 Kasım'da bitecek izinlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 90 bin mahkuma yönelik koronavirüs izni, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5'inci Yargı Paketi'nde gündeme geldi.

İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek.

Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak.

Öte yandan Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde halen 295 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların; yaklaşık 3'te biri yani 90 bin dolayı 15 Nisan 2020'den beri koronavirüs izninden yararlandırılarak, cezalarını evlerinde çekiyor.