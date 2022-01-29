Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? CTE'den açıklama geldi!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2022? CTE'den açıklama geldi!

Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştı. Son günlere gelinmesiyle birlikte mahkum ve mahkum yakınları, 'Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2022?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açık cezaevi izinleri ile ilgili yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Son olarak, koronavirüs salgını sebebiyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı.

Ocak ayının sonuna doğru gündeme gelen açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili aramalar hız kazanırken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, son durum nedir? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte 2022 cezaevi izinleri ile ilgili son durum...

2022 AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

5. Yargı Paketi kapsamında uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmaması nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

CTE tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile 'COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."