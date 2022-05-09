Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son kararı duyurdu!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son kararı duyurdu!

Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İzinler tekrar uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açık cezaevi izinleri ile ilgili yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevi izinleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin belirlenen tarihte sona ereceğini duyurdu.

Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum nedir? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte 2022 açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum...

2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkumunun Covid-19 izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor.

Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

Cezaevi tercihleri nasıl yapılacak?

Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Covid-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler.

Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE’nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Cezaevine dönüş nasıl olacak?

Covid-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler.

Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022’den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022’den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.