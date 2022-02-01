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    Açıklıyoruz: Lavabolardaki küçük delik neden var

    Ellerinizi yıkarken gözünüze takılan o minik deliğin neden orada olduğunu hiç merak ettiniz mi...
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 14:52
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    Açıklıyoruz: Lavabolardaki küçük delik neden var

    Her gün görüyoruz; ancak ne işe yaradığını bilmiyoruz bile...

    Lavabolarda yer alan o minik delikten bahsediyoruz.

    Ufak bir detaymış gibi görünse de aslında bu ufak deliklerin birçok işe yaradığını biliyor musunuz.

    İşte akıllardaki soru işaretini giderecek o cevap...

    LAVABODA BULUNAN KÜÇÜK DELİK NE İŞE YARIYOR?

    Lavaboda gördüğünüz o ufak kimi zaman dışarı doğru köpük püskürtmesiyle meşhur delik aslında çok önemli.

    Eğer lavaboda biriken su normal gider borusundan tahliye olamazsa su taşar.

    Bu delik sayesinde suyun tahliyesi yani dışarı akması sağlanıyor.

    Açıklıyoruz: Lavabolardaki küçük delik neden var #1


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