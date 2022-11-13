AÇILIYOR: İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri

AÇILIYOR: İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri

İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. İşte İstanbul Havalimanı metro durak isimleri...

Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılışı için günler kaldı.

2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adil Karaismailoğlu, ''Yakında hizmete açıyoruz'' diyerek duyuruda bulundu.

Metro hattını kullanacak olan vatandaşlar hangi duraklardan geçtiğini de sorguluyor.

Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor. İşte İstanbul Havalimanı metro durakları ve isimleri...

İstanbul Havalimanı metro durakları

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde: