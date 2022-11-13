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    AÇILIYOR: İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri

    İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. İşte İstanbul Havalimanı metro durak isimleri...
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 15:41
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    AÇILIYOR: İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri

    Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılışı için günler kaldı.

    2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona gelindi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adil Karaismailoğlu, ''Yakında hizmete açıyoruz'' diyerek duyuruda bulundu.

    Metro hattını kullanacak olan vatandaşlar hangi duraklardan geçtiğini de sorguluyor.

    Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor. İşte İstanbul Havalimanı metro durakları ve isimleri...

    İstanbul Havalimanı metro durakları

    Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

    • Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

    • Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

    • Hasdal

    • Kemerburgaz

    • Göktürk

    • İhsaniye

    • Uydu Terminali

    • İstanbul Havalimanı

    • Kargo Terminali

    • Arnavutköy-1

    • Arnavutköy-2

    • Fenertepe

    • Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

    • Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

    • Halkalı Stadı

    • Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı

    AÇILIYOR: İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri #1


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