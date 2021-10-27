Adab-ı Muaşeret 101: Çatal bıçak duruşları ve anlamları

Çatal ve bıçağı rastgele bırakmanızın yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini biliyor muydunuz... İşte hayat kurtaracak 5 çatal bıçak duruşu ve anlamları.

Yemek sonrası çatal kaşık bıçağınızı tabağa nasıl koyduğunuz çok önemli. Çünkü istemeden de olsa yanlış anlaşılabilirsiniz...

Sofra dilinde çatak ve bıçakların duruşu bu noktada büyük anlam taşıyor. Çatal bıçağın konumları bir nevi konuşmadan yemek masasında sizi ifade etmeye yarıyor.

Aynı zamanda bir görgü kuralı olarak da bilinen çatal ve bıçakları sofrada nasıl bırakmanız gerektiğiniz anlattık...

"BİRAZ MOLA"

Çatal ve bıçağınızı yemekteyken tabağınızın içine üçgen bir şekilde yani uçları birbirine değecek halde koymanız yemeğe bir müddet ara verdiğiniz anlamına gelir.

"SIRADAKİ GELSİN"

Çatal ve bıçağı artı şekilde koymanız ise ikinci yemeğe geçmek istediğinizi belirtir.

"MÜTHİŞ BİR LEZZET"

Çatal ve bıçağın size paralel şekilde tabağınıza yerleştirmeniz yemeğin çok güzel olduğu anlamındadır.

"BENDEN BU KADAR"

Çatal ve bıçağı kendinize dik bir şekilde tabağınıza koymanız yemeği bitirdiğiniz ve daha fazla yemek istemediğiniz anlamına gelir.

"DAHA KÖTÜSÜNÜ YEMEDİM"

Bıçağınızı çatalın dişleri arasına sıkıştırıp tabağa koymanız ise yemeği beğenmediğiniz anlamına gelir.

NASIL BIRAKILMALI

Yemek sırasında bıçak ile işiniz bittiyse bıçak tabağın üst tarafına ve kendinize paralel olarak bırakabilirsiniz.