Faytonların ardından elektrikli araçların kullanıldığı bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Sık sık arızalandığı iddia edilen araçların bölgede kazalara neden olduğu belirtildi.

Adalar'da ulaşım krizi bitmiyor...

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faytonları kaldırması ile birlikte Adalar'da elektrikli araç kullanımı yaygınlaştı.

Bölge halkı ve esnaf, yaz aylarında büyük rağbet gösterilen elektrikli araçlardan şikayetçi olduklarını öne sürdü.

Bölgede araç sayısı yetersiz

Toplu taşımada elverişsiz olduğu iddia edilen araçların, kazalara neden olduğu ve sık sık arızalandığı belirtildi.

İHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda Adalar’da ulaşım aracı sorunu yaşandığı ve araç sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle, İBB’nin yaşanan sorunları çözmesi gerektiği ifade edildi.

Adalar’da ulaşım sorunu bitmiyor: Elektrikli araçlar arızalı VİDEO



"Ada halkı için araç sayısı da yetersiz"

Büyükada’da taşımacılık işi yapan Muammer Keleş, “Taksilerin, İETT arabalarının buradan hızlı gitmesi gibi sorunlar var. Burada sürekli kazalar oluyor. Barikatlar yüzünden buradan geçemiyorum. Mesela mahalleye su götüreceğim götüremiyorum. İnsanlar burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. Ada halkı için araç sayısı da yetersiz. Çoğu zaman insanlar meydanda bekliyor” dedi.

"Bu iki senelik çalışmadan dolayı kazalar da arttı"

Adalar Kent Konseyi Ulaştırma Organizasyon Sorumlusu Hanefi Durul Bido, “Faytonlar buradan kaldırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya golf aracı diye tabir edilen araçları getirerek toplu taşıma yapmaya başladı. Fakat bu araçların toplu taşımaya uygun olmadığı zaten tespit edildi. Bizim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'muza göre bu araçlarla toplu taşıma yapılması imkansız. Adalılar mağdur olmasın diye özel bir izinle bu araçlar yaklaşık bir buçuk iki yıldır çalıştırılıyor. Fakat bir de bu araçlarımız oldukça yetersiz. Belediyenin buraya daha uygun, hem sosyokültürel yapısına uygun hem de halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araçla bunları acilen değiştirmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde bu iki senelik çalışmadan dolayı kazalar da arttı.

Gerekli yerlerin gerekli izinleri alınarak burada toplu taşımanın ivedilikle çözülmesi lazım. Bu araçların çalıştırılması için İBB Bakanlıktan ek süre istedi. Mağduriyetler doğmaması için de İçişleri Bakanlığı bu araçların çalıştırılması için ek süre verdi. Fakat bu ek süreler ilk başta altı aylık, altı aylık veriliyordu. Altı aylık, altı aylık uzatılarak bir sonuca varılamadı bir buçuk senelik süre zarfında. Bu süreler de verilmezse eğer Adalar'da bu araçlar çalışamayacak. Çalışamadığı için de mağduriyetler daha da artacak” dedi.

"Yerli ve milli üretim sağlandı"

AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, “Burada Ada içinde faytonların uzun bir süre gündemde kalıp da kaldırılmasından sonra buraya getirilen elektrikli araçlarla yapılan taşımacılık, bu taşımacılıktaki kullanılan araçların tescilsiz olması, bunların halihazırda bir golf aracı şeklinde olması, ancak otellerde golf sitelerinde taşıma araçları olup da böyle bir ulaşım aracının olmaması, burada kullanılan taksi türü olan ve daha az adetli kişilerin taşınmasındaki araçların sürekli arıza yapması, kazalar yapması, bunların ehil olmaması nedeniyle, yaklaşık 2020’nin Haziran'ından beri yine Valimizin İçişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın araya girerek bunlara yerli ve milli olmak koşuluyla üretim sağlanmasına şanslar verilmesine rağmen bugüne kadar bunlar amacına ulaşmamıştır.

"İETT tarafında burası en karlı hat olarak görülüyor"



Amacına ulaşmayan araçlar burada kazalar yapıyor, yaralanmalara neden oluyor. Bugün taksiler çalışamaz hale gelmiştir. Sadece bu sorunlar değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME’sinde bu konular gündeme geliyor. İstanbul'un her yerinde değil, bütün Türkiye'de 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ücretsiz taşınıyor. Taşınanların ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ve her taşıma araca bir bedel ödenerek bunlar yaptırılıyor. Ancak Adada yaşlılarımız bu hizmetten yararlanamıyor. Bunların da hep gündeme Adalar Belediyesi'ndeki üç tane meclis üyemizle sürekli gündeme getirilmesine rağmen bunlar hiçbir zaman hayata yansımıyor. Çünkü İETT tarafında burası en karlı hat olarak görülüyor şu anda” diye konuştu.