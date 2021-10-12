Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı: Başvuru tarihi ve şartları 2021

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı: Başvuru tarihi ve şartları 2021

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı adayı alınacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı.

Adalet Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuru ile 1000 hakim ve savcı adayı alınacağını açıkladı.

Yayınlanan ilana göre 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacak.

1000 hakim ve savcı alımı ilanına başvurmak isteyen adayların ÖSYM tarafından düzenlenecek Adalet Bakanlığı sınavlarına girmesi gerekecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 1000 hakim ve savcı alımı başvuru tarihleri, şartları ve yazılı sınavla ilgili detaylı bilgiler...

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp sınav ücretini yatırarak tamamlayacak.

ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.

Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.





HAKİM VE SAVCI ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Bakanlıkça 2021 yılı için; 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak.