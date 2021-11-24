Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 12 bin 400 personel alımı yapacaklarını açıklamasının ardından "başvuru tarihi, şartları ve kontenjanları" merak konusu oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişiyi sevindiren bir açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, ‘2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.’ dedi.

Gül'ün açıklamasının ardından atma bekleyen binlerce kişi Adalet Bakanlığı atamaları branş dağılımı belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Adalet Bakanlığı personel alımı detayları belli mi, şartları neler? 12 bin 400 personel alımı hangi branştan ve bölümden yapılacak? İşte son gelişmeler...

ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 12 bin 400 yardımcı personel alımı 2022 yılında yapılacak. Başvuru tarihleri henüz belli değil.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.' Dedi.

Başvuru takviminin yeni yılda açıklanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı 12 bin 400 yardımcı personel alımı şartları henüz belli olmadı.

Ancak son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:



a) Türk Vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)



h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.