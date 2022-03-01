Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır 2022? İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır 2022? İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığına farklı branşlarda toplam 12 bin 823 personel alınacak. Peki 2022 Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Bozdağ'ın paylaşımına göre; adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

Duyuru sonrası başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, Adalet Bakanlığı personel alımı tarihleri, şartları, başvuruların ne zaman başlayacağı gibi detayları araştırmaya başladı.

Peki, 2022 Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları, 1 Mart tarihinde başladı ve 17 Mart tarihinde sona erecek.

Bakanlık Merkez ve Personel Eğitim Merkezlerinde Çalıştırılmak Üzere 301 Sözleşmeli Personel Alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart 2022 Salı günü başlayacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.