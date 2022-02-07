Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu!

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Adalet Bakanlığı bünyesine 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 12 bin 933 personel alımı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesine 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bozdağ'ın müjdesinin ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırma konusu oldu.

Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

BAKAN BOZDAĞ'DAN 12 BİN 933 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

İş arayan binlerce vatandaşı sevindiren müjdeli haber, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesine 12 bin 933 personelin istihdam edeceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."





BAŞVURULAR İÇİN YASAL İZİNLER BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, 2022 yılında Adalet Bakanlığı'na bağlı Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

Konuyla ilgili diğer detaylar henüz belli olmazken, yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, başvuru şartları ve işe alım sürecine dair diğer bilgilerin paylaşılması bekleniyor.