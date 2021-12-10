Adalet Bakanlığı 200 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Adalet Bakanlığı 200 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla 200 personel alımı yapılacak. Peki 2021 Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenleri sevindirecek haber, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan sayısı 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı olarak açıklandı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2021 Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuruları, 13 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

2020-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler şu şekildedir:

Fotoğraflı özgeçmiş,

Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.