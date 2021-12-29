Adalet Bakanlığı 550 icra müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavı ne zaman? İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı, 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak. Peki Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman yapılacak?

28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilana ilişkin detaylar, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

Yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'na yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak.

Peki Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü Sınavı ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı 550 icra müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavı başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Sınava başvurular, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.

ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklar. Geç başvuru günü 2 Mart 2022'dir.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.