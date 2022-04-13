Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama 2022

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuruları 17 Mart'ta sona ermişti. Başvuru yapan adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz Şubat ayında bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, 1-17 Mart 2022 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanmıştı.

Zabıt katibi, teknisyen, aşçı, güvenlik görevlisi, mübaşir gibi çeşitli meslek grupları için yapılan personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar arasında boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara odaklandı.

Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."

"pgm.adalet.gov.tr" adresinde yayınlanan açıklamada Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacak adaylar çin tarih netleşti.

Açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.





Uygulamalı ve sözlü sınav tarihleri

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacaklar arasında uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak.

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacak.