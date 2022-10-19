Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız 500 personel alınacak!

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 500 personel alınacağı açıklandı. Bu açıklama sonrası başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihi ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.İşte detaylar..

Adalet Bakanlığı'nın 500 personel alımı yapacağının açıklanmasının ardından personel alımı hakkından birçok soru gündeme gelmeye başladı.

İş için başvuru yapmak isteyen adaylar alımların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere işe alınacak personeller 25 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek yazılı sınavda ter dökecek.Yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adaylar, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testlerine tabi olacak.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle'de bulunan iki farklı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

Başvurular ne zaman yapılacak?

Sınav için başvurular 10 Kasım ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacaktır.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaktır.. Geç başvuru tarihi ise 24 Kasım 2022.

Başvuru şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.