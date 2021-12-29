Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik ve Savcılık sınavı sonuç tarihi 2021

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik ve Savcılık sınavı sonuç tarihi 2021

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanan Adalet Bakanlığı sınavlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı) Sınavları, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlandı

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı Avukat) ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Sınavlara katılım sağlayan adaylar, Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.

Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuç tarihi...

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi, ÖSYM takvimiyle bildirildi.

Takvime göre, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak.

ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.