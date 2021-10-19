Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru tarihi ne zaman? 2021 Adli Yargı ve İdari Yargı sınav tarihleri

Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru tarihi ne zaman? 2021 Adli Yargı ve İdari Yargı sınav tarihleri

Adalet Bakanlığı, 900 adli yargı hakim ve savcı adayı için merak edilen başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Peki 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri...

Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayınlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Adalet Bakanlığı Sınavları ile ilgili başvuru sürecini önümüzdeki günlerde başlatacak.

Adli Yargı, İdari Yargı ile Adli Yargı-Avukat sınavları için başvurular alındıktan sonra sınav için geri sayıma geçilecek. İki başlık altında gerçekleştirilen sınavların ardından elde edilecek sonuçlar, adayların erişimine açılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen kişiler, 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru ve sınav tarihleri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2021 Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru ve sınav tarihleri…

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat sınavları için başvurular, 2 Kasım-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınavlar ise 25-26 Aralık tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden 26 Ocak 2022 tarihinde öğrenebilecek. Başvuru ücreti ve sınav saati önünüzdeki günlerde duyurulacak.