Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı bünyesine 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı, 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan ilana göre alımlar; Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı, Kaynak Kod Analiz Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Network (Ağ) Uzmanı, Kaynak Kod Analiz Uzmanı alanlarında yapılacak.

İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları, 18 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Genel başvuru şartları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C1 ve C2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.