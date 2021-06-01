Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzlaştırmacı sınavı sonuç tarihi 2021

30 Mayıs 2021 Pazar günü yapılan Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı, 30 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte itiraz dönemini başlatan Adalet Bakanlığı, soru ve sınav uygulama sürecine ilişkin itirazları 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar kabul edecek.

Yaklaşık 40 bin uzlaştırmacı adayın katıldığı Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, uzlaştırmacı sınavı sonuç tarihi 2021...

ADALET BAKANLIĞI UZLAŞTIRMACI SINAVI İTİRAZ HAKKINDA

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 31 Mayıs – 02 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacak.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir.

İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınav sorularına yönelik yapılan itirazların değerlendirme sonucu Üniversite tarafından adaylara duyurulacak.

AB UZMANLAŞTIRMACI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı sonuçları, 10 Haziran 2021 tarihine kadar adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, itirazlarını 10-14 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacak.

Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları, ilgililere Başkanlık tarafından 18 Haziran 2021 tarihinde yazılı olarak bildirilecek.